سفاجا: 37 منطقة لمخرات السيول و5 سدود لمواجهة الأمطار الغزيرة

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قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا: «بنطمن أهلنا في البحر الأحمر وفيدين مدينة سفاجا على وجه الخصوص، إن الدولة المصرية قامت بعمل الحماية اللازمة خلال السنوات الماضية لمخاطر السيول التي كنا نستعد لها من منتصف شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه كان هناك مؤتمر مع محافظ البحر الأحمر مع رؤساء المدن والجهات المختلفة وهو ما وجه فيه بضرورة الاستعداد لموسم السيول، وبالفعل عقد كل رئيس مدينة بعقد مؤتمر داخلي مع كل الأجهزة الموجودة في المدينة سواء الأجهزة الأمنية أو المدنية مثل الشوؤن الاجتماعية والتربية والتعليم وخلافه.

وأضاف «شعبان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الاثنين، أنه عند حدوث موجة السيول والأمطار الأخيرة كنا جاهزين لها تمامًا«، موضحًا أنه نطمأن أهالي مدينة سفاجا والبحر الأحمر على الاستعداد الخاصة بموجة الطقس السيء أو هطول الأمطار والسيول.

وتابع، أن هناك 37 منطقة مخرات للسيول وبرزغ بخلاف 5 سدود أنشأتها الدولة، مؤكدًا: «قبل موجة السيول بـ 15 يوم قمنا بالمرور على هذه المخرات والبرازغ وإزالة أي شيء قد يعوق السيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وإزالة أي معوقات للسيل وتم السيطرة على الحدث وعدينا بنجاح وهو ما انعكس على حركة السير والمرور التي لم تنقطع وتم عمل غمر بالماء ونحر بسيط بالتغلب عليه، والمياه المجتمعة البسيطة تم شفطها بواسطة عربات من مرفق المياه منذ لحظة وقوع الحادث، وعمل 5 تمركزات في أماكن تجمعات المياه للتدخل لإنقاذ ومعالجة أي شيء.