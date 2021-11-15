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بينيت: الأمم المتحدة منحازة ضد إسرائيل

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بينيت: الأمم المتحدة منحازة ضد إسرائيل بينيت: الأمم المتحدة منحازة ضد إسرائيل

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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، وأخبرها بأن إسرائيل تواجه تحديات كثيرة.

ذكر ذلك المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان، في تدوينة "على "تويتر"، اليوم الاثنين.

وقال بينيت إن "هناك فرق شاسع بين ما يتم ترديده عن إسرائيل بين أروقة الأمم المتحدة وبين الواقع الموجود فيها".

ووصف بينيت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بأنها "تمثل صوت النزاهة والمنطق في مؤسسة يمكن لكلانا الجزم بأنها منحازة ضد إسرائيل"، في إشارة إلى الأمم المتحدة.

وقال رئيس وزراء إسرائيل للسفيرة الأمريكية: "أتمنى أن تحصلي خلال زيارتك على صورة أفضل حول المنظمات الإرهابية المدعومة من قبل إيران التي ينتشر عناصرها بمحاذاة حدودنا وحول التحديات الفريدة التي نواجهها هنا".

وتابع: "أعلم أن الولايات المتحدة وأنت دائما ما كنتم تدعموننا على مر السنين"، مضيفا: "واشنطن وقفت إلى جانب إسرائيل وعبرتم عن صوت الحقيقة".

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