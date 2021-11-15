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مشاهدة مباراة تونس وزامبيا مباشر الآن في جولة الحسم بتصفيات 2022

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مشاهدة مباراة تونس وزامبيا مباشر الآن في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم 2022 مشاهدة مباراة تونس وزامبيا مباشر الآن في جولة الحسم بتصفيات 2022

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ينطلق اللقاء الحاسم لمنتخب تونس أمام نظيره زامبيا عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تونس والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- والحادية عشر بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي.

وضع منتخب تونس، نفسه في مأزق، بعد خسارته أمام غينيا الإستوائية، بهدف دون رد، في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم. رصيد نسور قرطاج توقف عند 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن غينيا الإستوائية صاحبة الوصافة.

التونسي بات مطالبًا بالفوز بأي نتيجة، لقطع تذكرة العبور إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، دون انتظار نتيجة لقاء غينيا الإستوائية وموريتانيا.

وسجل منتخب تونس، 8 أهداف على مدار 5 مباريات، واستقبل هدفًا وحيدًا ويتمتع بفارق (+7)، أما غينيا الإستوائية سجلت 5 أهداف واستقبلت 4 أهداف ولديها فارق (+1).

قد يتأهل منتخب تونس إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، حال تعادله أمام زامبيا، ولكن بشرط تعادل غينيا الإستوائية أو الخسارة مع موريتانيا.

ويصب فارق الأهداف والمواجهات المباشرة لصالح نسور قرطاج أمام غينيا الإستوائية.

وفاز منتخب تونس ذهابًا على غينيا الإستوائية بثلاثية دون رد، قبل الخسارة بهدف في الإياب.

هزيمة منتخب تونس أمام زامبيا، يمكن أن ترشحه لبلوغ المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، وذلك في حالة خسارة غينيا الإستوائية أمام موريتانيا.

ولم يعرف منتخب موريتانيا، طريق الفوز حتى الآن في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وخسر منتخب المرابطين، 4 مرات مقابل تعادل وحيد على مدار 5 مباريات.

المصرى اليوم

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