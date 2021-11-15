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محافظ أسوان: البدء الفوري في تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع

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محافظ أسوان: البدء الفوري في تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع محافظ أسوان: البدء الفوري في تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع

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إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالعاملين بشركة النظافة حيث شدد على البدء الفوري في تكثيف أعمال جرد ورفع تراكمات الأتربة والرمال والقمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة، وبالتوازى قيام مشروع النظافة التابع للمحافظة بتنفيذ نفس الأعمال في مناطق حى شرق.

وأكد أهمية استمرار أعمال النظافة العامة على مدار الـ 24 ساعة بآلية توزيع العمالة والمشرفين على 3 ورديات مما يحقق المستهدف للإرتقاء بمستوى النظافة، وبما يحوز على رضاء المواطنين والأفواج السياحية من زوار المحافظة، ولاسيما في ظل بدء الموسم السياحى.

أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لإدارة المتابعة الميدانية بالمرور المستمر على كافة المناطق والأحياء لضمان الالتزام بسرعة تنفيذ أعمال النظافة في وقت قياسى وعلى الوجه الأكمل.

المصرى اليوم

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