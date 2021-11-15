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الري : السدود حجزت 6 ملايين متر مكعب من المياه بشلاتين ومنعت وقوع كارثة

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الري : السدود حجزت 6 ملايين متر مكعب من المياه بشلاتين ومنعت وقوع كارثة الري : السدود حجزت 6 ملايين متر مكعب من المياه بشلاتين ومنعت وقوع كارثة

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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن السيول التي شهدتها أسوان، وتبعها في عدد من المحافظات شيء طبيعي معتاد عليه كل شتاء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه تم إنشاء أكثر من 1500 منشئ للحماية من السيول ومخاطرها.

وأكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن هذه المنشآت أسهمت في الحماية من السيول التي تم التنبؤ قبل حدوثها بنحو 72 ساعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن سد أبوالريش الركامي أدى دوره بفعالية ووقى من كارثة محققة من السيول ذات القدرة التدميرية العالية.

وأشار إلى أن هناك 2 من السدود التي أنشأتهما الوزارة أسهما في حجز نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه أقصى جنوب محافظة البحر الأحمر في شلاتين.

وأردف: على المواطنين عدم الانخداع في جفاف بعض مخرات السيول، وبناء منازلهم في تلك المناطق؛ لأنه قد تأتي السيول بعد سنوات انقطاع وتدمر كل شيء.

وأوضح المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن هناك أمطار خفيفة متوسطة على الساحل الشمالي الغربي غدًا، وكذلك أمطار متوسطة على الوجه البحر قد تصل إلى سيناء.

واختتم مؤكدا أنه تم تخفيض مناسيب المياه في الترع والمصارف في الوجه البحري تحسبا لتجمع مياه الأمطار فيها.

المصرى اليوم

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