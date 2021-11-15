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كارتيرون يحدد برنامج غدًا الثلاثاء

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كارتيرون يحدد برنامج الزمالك غدًا الثلاثاء كارتيرون يحدد برنامج غدًا الثلاثاء

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق البرنامج التدريبي للأبيض غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل بالإسماعيلية.

فقد قرر كارتيرون أن يبدأ تجمع اللاعبين داخل النادي في الثانية عشرة والنصف ظهرا، على أن يخوضوا تدريبات إطالة واستشفاء الساعة الواحدة .

وينطلق مران الزمالك غدا في الواحدة والنصف ظهرا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

يذكر أن الفريق فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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