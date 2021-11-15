الشعباني يقنع «مرعي وأموتو» بالعودة لتدريبات المصري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح معين الشعبانى المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي في اقناع الثنائي أوستن أوموتو وعمرو مرعي بمواصلة التدريبات رغم تهديدهما بالانقطاع عن مران الفريق استعدادا لمباراة بيراميدز بسبب المستحقات المتأخرة.

جاء ذلك بعدما أمهل مهاجم المصري البورسعيدي عمرو مرعى إدارة النادي فرصة لسداد مستحقاته المتأخرة والتى تمثل 25 % من عقده كمقدم تعاقد، من أجل الالتزام في التدريبات وبذل المزيد من الجهد، مع النادي البورسعيدي.

في نفس السياق، رفض النيجيري أوستن أموتو، التجديد للفريق خلال الفترة الحالية خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولى النادى الساحلى.