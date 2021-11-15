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بالتفاصيل والأسماء.. جوائز الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

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بالتفاصيل والأسماء.. جوائز الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية بالتفاصيل والأسماء.. جوائز الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

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تختتم فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، انطلق الحفل قبل قليل، على خشبة مسرح النافورة، وقامت وزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم، د.مجدي صابر بتوزيع جوائز الدورة وحصد جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء قد ضمت 4 فروع هي ( المسابقة الكبري للاغنية الجديدة )، ( مسابقة الارتجال على آلات التخت الشرقي )، (مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة ) وجاءت نتائجها كالتالى :

أولا:
الجائزة الكبرى ( الأغنية الجديدة ) وقيمتها (١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف جنيه صافي ) وفازت بها أغنية ( بكرة ) كلمات الشاعر محمود اسماعيل محمود محمد شفيق ٣٨ سنة من محافظة الجيزة، الحان وتوزيع وغناء الفنان محمد عيسي ابراهيم الشيخ ٢٨ سنة من محافظة الغربية

ثانيا:
جائزة الإرتجال على آلات التخت الشرقي وقيمتها (٦٠٠٠٠ ستون ألف جنيه صافي ) وفاز بها
- عازف العود ناجي محمد محمد مسعود
- عازف الكمان فارس صقر
- عازف القانون أحمد قمري
- عازف التشيللو نور عبدالشافي
- عازف الناي جون سامي
- عازف الإيقاع: ماجد الصواف
وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقيمتها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنيه صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز اعازف العود يوسف مصطفي محمد فرج

ثالثا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب

• فاز بالمركز الأول أحمد حسن سعد ٢٥ سنة محافظة القاهرة وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف جنيه صافي)

• وفاز بالمركز الثاني: مصطفي محمود محمد ٢٤ سنة محافظة الأقصر وقيمته (٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنيه صافي )

• وذهب المركز الثالث لعبدالله محمد لبيب ٢٣سنة محافظة القاهرة وقيمة جائزته (٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنيه صافي )

. وقد أوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ خمسة آلاف صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ٢١ سنة محافظة القاهرة

رابعا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة شباب
- فاز بالمركز الأول ابراهيم محمد ابراهيم وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف جنيه صافى)

- ونال المركز الثاني رحمة ممدوح محمد بيومي ١٩ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها ( ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف جنيه صافي )

- ونال المركز الثالث: عز الدين سامح سيد ١٧ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها (٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنيه صافي )

وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقدرها (٥٠٠٠خمسة آلاف جنيه صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق أبوالقاسم أحمد محمد ٢٠ سنة من محافظة اسوان

خامسا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال
نال المركز الأول مصطفى ناصر فتحي ناصر ١٣ سنة من القاهرة وقيمتها ( ٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنيه صافي )

وحصل على المركز الثاني محمد أسامة أحمد عبدالقادر ١١ سنة من القاهرة وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنيه صافي )

وذهب المركز الثالث إلى حور صلاح سالم عبدالمجيد ١٥ سنة من محافظة الدقهلية وقيمتها ( ١٥٠٠٠خمسة عشر ألف جنيه صافي )

وقد أوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنيه صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابقة أمل أحمد السيد محمد ١٤ سنة محافظة القاهرة

سادسا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة أطفال
فاز بالمركز الأول ستيفن روماني رؤوف ١٢ سنة من محتفظة القاهرة وقدرها (٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنيه صافي )
ونال المركز الثاني هند أنور عبدالعزيز عطا الله ١٢ سنة من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها (٢٠٠٠٠ عشرون ألف جنيه صافي)
وذهب المركز الثالث إلى رقية أحمد حمدي الشرقاوي ٩ سنوات من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها ( ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف جنيه صافي )

المصرى اليوم

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