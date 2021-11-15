أخبار عاجلة

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
دراسة: اتباع نظام "مايند" الغذائي يُقوِّي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر -
نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيش الأمريكي يتلقى تقارير عن «حدث أسفر عن حطام» في الفضاء الخارجي

Print
الجيش الأمريكي يتلقى تقارير عن «حدث أسفر عن حطام» في الفضاء الخارجي الجيش الأمريكي يتلقى تقارير عن «حدث أسفر عن حطام» في الفضاء الخارجي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إنه أُحيط علما بوقوع حدث «أسفر عن حطام» في الفضاء الخارجي، وقال أحد المسؤولين إن أجرت على ما يبدو تجربة لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

ويقول الخبراء إن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والتي تحطم أهدافها تشكل خطرا على الفضاء من خلال تكوين سحابة من الشظايا التي يمكن أن تصطدم بأجسام أخرى، والتي بدورها يمكن أن تطلق سلسلة من ردود الفعل من المقذوفات عبر مدار الأرض.

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية في بيان «نعمل بنشاط لتوصيف مجال الحطام، وسنواصل ضمان حصول جميع الدول التي ترتاد الفضاء على المعلومات اللازمة لمناورة الأقمار الصناعية في حال تأثرها».

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التقارير الأولية تشير إلى أن روسيا أجرت اختبارا مضادا للأقمار الصناعية مطلع الأسبوع.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الجيش الروسي أو وزارة الدفاع الروسية.

وأجرت الولايات المتحدة أول اختبارات مضادة للأقمار الصناعية عام 1959 عندما كانت الأقمار الصناعية نفسها نادرة وجديدة.

وأجرت روسيا في أبريل نيسان الماضي اختبارا آخر لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وقال المسؤولون إن الفضاء سيصبح مجالا مهما بشكل متزايد فيما يتعلق بالحروب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا ترسل صورا لانفجار مرفأ بيروت

روسيا ترسل صورا لانفجار مرفأ بيروت

وزير خارجية لبنان: صور الأقمار الصناعية المقدمة من روسيا ستساعد بكشف انفجار مرفأ بيروت

وزير خارجية لبنان: صور الأقمار الصناعية المقدمة من روسيا ستساعد بكشف انفجار مرفأ بيروت

الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع بيلاروسيا حول إعادة المهاجرين لأوطانهم

الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع بيلاروسيا حول إعادة المهاجرين لأوطانهم

الرئيس الفلسطيني يصل روسيا ويلتقي الرئيس بوتين غدًا

الرئيس الفلسطيني يصل روسيا ويلتقي الرئيس بوتين غدًا