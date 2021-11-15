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العدل تشدد إجراءات كورونا لدخول المحاكم.. و«زنانيري» تشترط الكمامة

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العدل تشدد إجراءات كورونا لدخول المحاكم.. و«زنانيري» تشترط الكمامة العدل تشدد إجراءات كورونا لدخول المحاكم.. و«زنانيري» تشترط الكمامة

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شددت وزارة العدل من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المحاكم للحد من انتشار حيث فرضت قواعد تنظيمية لدخول مقار المحاكم ومنعت أي شخص لا يرتدي كمامة من دخول مبني المحكمة أو حضور جلسات في أي من قاعات المبني.


في محكمة الأسرة بالقاهرة «زنانيري» نظم الأمن الإداري بالمحكمة دخول المتقاضين والمحامين لمبني المحكمة ووضعت بوابات للتعقيم إضافة إلى تخصيص عدد من أفراد الأمن لفحص المترددين على المحكمة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية من ارتداء كمامات لمنع انتقال أي عدوي.


ولم تطبق المحكمة إجراءات منع دخول المتقاضين المشروطة بتلقي لقاح فيروس كورونا والتي أعلنت عن بدء تطبيقها في جميع المصالح والهيئات الحكومية سواء على الموظفين العاملين بها أو المواطنين المترددين عليها.


ورصدت «المصري اليوم» إجراءات المحكمة التي اتبعتها لدخول المواطنين «متقاضين ومحامين» حيث شدد أمن المحكمة على ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للدخول، ومنعت أكثر من شخص تبين عدم ارتدائهم للكمامات أثناء الدخول ليتوجه كل منهم للحصول على كمامة حتى يتمكن من دخول مبني المحكمة لإنهاء مهمته التي حضر لأجلها.

المصرى اليوم

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