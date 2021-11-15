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مقتل 13 عنصرا مواليا للنظام بكمين لتنظيم الدولة بدير الزور

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مقتل 13 عنصرا مواليا للنظام بكمين لتنظيم الدولة بدير الزور مقتل 13 عنصرا مواليا للنظام بكمين لتنظيم الدولة بدير الزور

جي بي سي نيوز :- قتل 13 مسلحا من الموالين لقوات النظام السوري السبت في كمين نفذه تنظيم الدولة في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد أن عناصر التنظيم "نفذوا الكمين في بادية المسرب في ريف دير الزور الغربي" ما أدى الى مقتل 13 عنصرا على الأقل من مجموعة محلية موالية لقوات النظام وإصابة آخرين بجروح خلال قيامهم بعملية تمشيط في المنطقة".

ومع ازدياد هجمات التنظيم على قوات النظام، تحولت البادية مسرحاً لاشتباكات تتخللها أحياناً غارات روسية دعماً لقوات النظام وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

ومنذ إعلان القضاء على خلافته في آذار/ مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ووثق المرصد منذ 24 آذار/ مارس 2019 مقتل 1593 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة الى 153 مقاتلاً مواليا لإيران، من غير السوريين، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن نفذها التنظيم.

كما قتل 1081 عنصراً من التنظيم خلال الفترة نفسها في الهجمات والقصف والاستهدافات.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

عربي21

جي بي سي نيوز

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