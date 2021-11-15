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بعد الخسارة من الكويت .. الأهلي يفتح ملف أبها

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بعد الخسارة من الكويت .. الأهلي يفتح ملف أبها

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته، لمواجهة نظيره أبها " دورياً"، الأحد المقبل، في افتتاح الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستأنف الأهلي، مساء اليوم الاثنين، تدريباته بعد خسارته 0-2 أمام الكويت الكويتي "ودياً"، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولية " أيام فيفا".

وقسم مدرب الفريق الألباني " هاسي" ، اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في الخسارة أمام الكويت، حيث أدت تمارين الاسترجاع اللياقي، بينما ركز البقية على نواحي لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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