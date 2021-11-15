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بالاتفاق مع "سواعد".. إطلاق مبادرة مدينة الخبر صديقة لذوي الإعاقة

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بالاتفاق مع "سواعد".. إطلاق مبادرة مدينة الخبر صديقة لذوي الإعاقة بالاتفاق مع "سواعد".. إطلاق مبادرة مدينة الخبر صديقة لذوي الإعاقة
"الحربي": البلدية تضع هذه الفئة الغالية في مقدمة مسيرتها التنموية

بالاتفاق مع

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، أن بلدية الخبر تضع ذوي الإعاقة في مقدمة مسيرتها التنموية، وتوسيع دائرة مشاركتهم في كل المجالات بمشروعات ومبادرات عدة, والعمل على تمكين ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم وتعزيز فرص شملهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وحرصها الدائم على حصولهم على فرصهم الكاملة والعادلة والتي تمكّنهم من إطلاق إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في جميع مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس بلدية الخبر المهندس مشعل الحربي ومدير جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري, حيث تم الاتفاق على تبني مبادرة "الخبر صديقة لذوي الإعاقة"، والتي سيتم من خلالها تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المواقع التي بحاجة إلى تحقيق معايير الوصول الشامل والتعاون على تصحيح الوضع القائم لكل المرافق والمنشآت القائمة وتنفيذ الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنسيابية حركة ووصول ذوي الإعاقة الى تلك المرافق وازالة كل العوائق ان وجدت وتأهيل البنى التحتية التي تكفل حرية الحركة والتنقل والتمتع بالخدمات كافة التي يحتاج إليها الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية في الخبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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