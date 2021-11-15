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"أمانة الرياض" تزيل 120 ألف صبة عشوائية خلال 10 أشهر

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"أمانة الرياض" تزيل 120 ألف صبة عشوائية خلال 10 أشهر "أمانة الرياض" تزيل 120 ألف صبة عشوائية خلال 10 أشهر
تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة في إطار رؤية 2030

أزالت أمانة منطقة الرياض 120 ألف صبة خرسانية عشوائية من مختلف أنحاء المدينة؛ وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، وإزالة عناصر التشوه البصري كافة تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة في إطار رؤية السعودية 2030.

وأشارت الأمانة إلى أن إزالة 120 ألف صبة كانت مستهدفة خلال عام 2021، وتمكنت من تحقيق العدد في شهر أكتوبر الماضي قبل الموعد المحدد بشهرين.

وأوضحت أمانة الرياض أن أعمالها الميدانية مستمرة لإزاحة الصبات العشوائية عن الأحياء كافة، إضافة إلى اتخاذها العديد من التدابير التي تمنع تراكمها مجددًا، من خلال الرقابة الصارمة، وفرض اشتراطات تساهم في رفع معايير الالتزام بإزالة أي صبة فور الانتهاء من المشاريع القائمة في المدينة.

وتأتي أعمال إزالة الصبات العشوائية بالتكامل مع ما تبذله أمانة منطقة الرياض من جهود لرفع المركبات المهملة، ومخلفات البناء، ومعالجة الهبوطات، وصيانة الأرصفة، تحقيقًا لمستهدفاتها في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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