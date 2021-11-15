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"الحربي" يفتتح فعاليات "اليوم العالمي للسكري" في فروع الإيواء بالرياض

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تستمر 5 أيام وتتضمن محاضرات ومعرضاً توعوياً عن أوجه الرعاية الصحية

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الاثنين "فعاليات اليوم العالمي للسكري " التي انطلقت من مقر الفرع وتستهدف جميع فروع الإيواء خلال الخمسة أيام المقبلة .

تتضمن الفعاليات محاضرتين توعويتين الأولى عن "التوعية لمرضى السكري "من تقديم د. أحمد المقدم، والثانية عن " التغذية السليمة للمصابين بمرض السكري " تقديم أ. وداد الشمري، ويصاحب المحاضرات معرض تثقيفي متنقل يحتوي على منشورات توعوية عن أمراض السكري ومكافحة التدخين والسرطان وأركان طبية لإجراء فحوصات السكر والضغط والسمنة وفحص العيون بمشاركة من إدارة الشؤون الصحية بمنطقة الرياض والمجمع الصحي الثالث ومركز ابن رشد للعيون التابع لوزارة الصحة وفريق مداد التطوعي الصحي المهتم بفحص مضاعفات السكري والضغط.

وقال "الحربي" إن الفعاليات تعتبر ضمن أوجه الرعاية الصحية والوقائية التي تقدمها فروع الإيواء في منطقة الرياض لمستفيديها من الجنسين وضمن البرامج التثقيفية للكادر الوظيفي العامل معهم، مشيراً إلى أن المحاضرات والمعرض التوعوي ستتواجد خلال الخمسة أيام المقبلة في مجمع الوزارة بحي النخيل ومجمع الوزارة بمحافظة الدرعية ومركزي التأهيل الشامل بالملز وتأهيل القدس، بالإضافة إلى دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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