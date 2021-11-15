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ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح الجديد

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ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح الجديد ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح الجديد

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حرصت الحسابات الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، على الاحتفاء بلاعب الفريق الأول محمد صلاح بسبب تصدره قائمة أفضل لاعبي الدوريات الكبرى مساهمة في الأهداف.

وتمكن صلاح من تسجيل 10 أهداف وتمرير 7 كرات حاسمة من 11 لقاء ليحتل الصدارة منافسة مع الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني.

ويأتي البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث بعدما 13 هدفًا وصناعة هدفًا، بفارق هدفين عن إيرلينج هالاند جناح بوروسيا دورتموند الذي سجل 9 أهداف وصنع 3، بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي؟

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وهو ما جعل عدد من الخبراء يطالبون بمنحه الكرة الذهبية.

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