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محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقريتي عرابة أبيدوس وبني حميل

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محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقريتي عرابة أبيدوس وبني حميل محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقريتي عرابة أبيدوس وبني حميل

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقريتي «عرابة أبيدوس، وبني حميل» بدائرة مركز البلينا.

وقال المحافظ، أن جولته إلى رافقه فيها لطفي محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا، جاءت للوقوف على مدى التقدم في نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات قد تعطل أعمال التنفيذ، لافتاً إلى أن جولته بقرية عرابة أبيدوس شملت تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ بلغت 91%، ومجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ بلغت 65%، وكذلك تفقد وحدة إسعاف برديس تحت الإنشاء بنسبة تنفيذ 40% .

وذكر محافظ سوهاج، أن جولته بقرية بنى حميل شملت تفقد إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي يشمل «مكتب إرشاد زراعي، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية»، وقد وصلت نسبة تنفيذ الأعمال به إلى 80%، موجها بتطوير ورفع كفاءة محيط تلك المشروعات، وتكثيف زراعة الأشجار والمساحات الخضراء.

المصرى اليوم

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