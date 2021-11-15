23 وفاة و2452 إصابة كورونا.. وإيجابية الفحوصات 6.86%

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 23 وفاة و2452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11238 وفاة و892123 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 6.86 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 29582، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 115، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 83، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 714.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 21 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2120 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 851303 حالة.

كما أشار إلى إجراء 35769 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11467991 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4411550، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4045428.