أخبار عاجلة

شريف منير يعارض هاني شاكر: «مينفعش تمنع موسيقى.. والمهرجانات تقدر تغير جيل» -
"رجل أم سيدة؟" .. التهمة العنصرية الجديدة للمرأة الرياضية -
رضا البلتاجي: «الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام الغزل.. وأداء حكم الزمالك والبنك جيد» -
هاني شاكر عن مؤيدي المهرجانات: «عايزين ولادنا يعيشوا تحت السلم.. حسبي الله ونعم الوكيل» -
إعلامي: فيريرا وافق على خلافة كارتيرون في الزمالك -
حلمي بكر: «الغناء ذوق أمة وحق شعب.. ولا تدخلوا الفن في الرزق» -
هاني سعيد: بيراميدز هدفه الفوز بالدوري والكونفيدرالية -
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
ماجد الكدواني عن «موضوع عائلي»: «كنت متخوف من تجربة المنصة الإلكترونية» -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان.. بري يرد على الرئيس عون : الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى

Print
لبنان.. بري يرد على الرئيس عون : الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى لبنان.. بري يرد على الرئيس عون : الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى

جي بي سي نيوز :- علق مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب اللبناني على ما صدر من رد من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، بالقول إن "الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد استشهد على "تويتر" بقول للإمام علي: "الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي.. من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن".

فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي...".

فعادت رئاسة الجمهورية وردت مؤكدة أن عون قال "الحقيقة الكاملة".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الرميحي : مواقف الأردن راسخة في وجدان الشعب البحريني

الرميحي : مواقف الأردن راسخة في وجدان الشعب البحريني

الملك يعقد مباحثات مع العاهل البحريني - تفاصيل

الملك يعقد مباحثات مع العاهل البحريني - تفاصيل

الحريري: لبنان دولة تقف على حدود جهنم

الحريري: لبنان دولة تقف على حدود جهنم

16 وفاة و4324 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

16 وفاة و4324 إصابة جديدة بكورونا في الأردن