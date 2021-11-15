«الرقابة المالية» تقر خفض مقابل الخدمات في البورصة بعد غد

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تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء المقبل، اجتماعا لمجلس إدارتها برئاسة الدكتورمحمد عمران، لمناقشة الحوافزالجديدة لتنشيط التداول والاستثمارفى بورصة الأوراق المالية، التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتورمصطفى مدبولى منذ ايام.

وأشاد عمران، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بحزمة التحفيزالحكومية الأخيرة البورصة والتغييرات الممنوحة، وأكد أنها بددت جميع المخاوف لدى المستثمرين وخلقت حالة من الارتياح، ومن بين الحوافزالتى سيقرها اجتماع مجلس الإدارة خلال انعقاده، خفض مقابل الخدمات التي تتم في البورصة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل لبقية الحوافز التي ستقدمها الهيئة.

جاءت تصريحات عمران على هامش مشاركته في الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، حول متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالى رقمي ١٧ و٩.

من جانبه، أكد الدكتور معوض السيد خليل، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة المحفزات التي أعلنتها الحكومة لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من شأنها تنشيط البورصة، وزيادة التداول، وتشجيع المستثمرين.

وقال خليل لـ«المصري اليوم»، إن الحوافز المقررة جاءت استجابة لمطالب وتوصيات المستثمرين خلال الفترة الأخيرة .

وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، اجتماعين منفصلين الأربعاء الماضى مع المسؤولين المعنيين، وتضمنت المحفزات تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الأوراق المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمرمن المخاطرغيرالتجارية، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمرالمقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت الحوافز الحكومية خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي. واحتساب حافزللأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بالإضافة إلى احتساب الربح من خلال مقارنة سعرالاقتناء أوسعرإغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعرالبيع لزيادة عوائد المستثمرين. تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.

وحسب حزمة الحوافز المقررة، لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.