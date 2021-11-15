وزير البترول يتفقد الجناح المصرى بمعرض اديبك في ابوظبى

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على هامش مشاركته بمؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول " أديبك 2021 "، افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجناح المصرى المشارك فى المعرض والذى تستمر فعالياته حتى يوم 18 نوفمبر الجارى بالعاصمة الاماراتية ، ويشمل الجناح عرضاً لنجاحات صناعة البترول والغاز فى مصر واهم الفرص الاستثمارية الجاذبة ومقومات النجاح والجذب الاستثمارى والجهود الجارية لتحديث وتطوير القطاع، كما يشمل استعراض امكانيات شركات البترول المصرية العاملة فى أنشطة البترول والغاز ومجال تنفيذ المشروعات البترولية وسجلها الناجح فى تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها ، ووجه الوزير التحية لممثلى شركات قطاع البترول فى الجناح المصرى على مجهوداتهم مشيرا الى ان هذا الحدث الضخم يعد فرصة حقيقية لتقديم صورة مصر وصناعة البترول المصرية للعالم .