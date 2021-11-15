وزيرة التخطيط تشارك في حفل جوائز مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة

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شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحفل السنوي لتوزيع جوائزمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بحضورعدد من الوزراء، وليا بطرس غالي، الرئيس الشرفي للمؤسسة، وممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقالت السعيد إن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة أصبحت منبرًا ومنصةً دوليةً لنشر رسالة العالم الجليل الدكتوربطرس غالي حول السلام والمعرفة والدبلوماسية الوقائية لتفادى النزاعات والحروب من خلال الحواروالمفاوضات، مؤكدة أن النخبة المنتقاة من الحضورمن مسئولي الدولة والإعلاميين والمفكرين، تؤكد التقديرالكبيرالذي يحظى به الغائب الحاضرالدكتوربطرس غالي، والإيمان العميق بالقيم الإنسانية التي طالما دعا لها.

وأشارت السعيد، فى بيان صحفى للوزارة، إلى أن مكانة الدكتور بطرس غالي تظل متميزة في نفوس المصريين والعرب والعالم بأفعاله وإسهاماته، فقد اكتسب المعنى الحقيقي للمواطن العالمي ليتخطى حدود قارتنا الأفريقية، موضحة أن لقاء اليوم يأتي ترسيخًا لكل القيم الإنسانية السمحة التى أرساها الدكتوربطرس غالي خلال رحلة عطاءه الممتدة لعقود طويلة، والتي استطاع من خلالها خدمة وطنه والعالم أجمع من خلال نشر جهود السلام التى تُعلى من قيمة الحواروالتفاوض فى حل النزاعات بما يُجنِّب الإنسانية ويلات الصراع والحروب، ويرسخ من تفعيل أهداف التنمية المستدامة التي ينشدها العالم.

تأتى الاحتفالية حسب الوزيرة تكريمًا لجهود اثنين من أبرزالمناضلين من أبناء الأمة المصرية والأفريقية، والذيّن أسهما في صُنع تاريخ الأمة وقدّما لبلدِانهما، وللمجتمعِ الدوليِّ بأكملِه، إسهاماتٍ بارزةٍ، وكرّسا حياتَهما في خدمةِ أوطانهما والعالَمِ والإنسانيةِ، وهما عالم القانون المصري المخضرم الدكتور جورج أبي صعب، أحد أهم أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة على مستوى العالم، والحاصل على جائزة التميّزالفكري في مجال صنع وحفظ السلام، والدكتورسالم أحمد سالم، الزعيمُ الإفريقيُّ، والدبلوماسيُّ التنزانيُّ المحنّكُ، والخبيرُبالقانونِ الدوليّ، والأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، والذي قامت المؤسسة بمنحه جائزة الإنجاز في مجال حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدت السعيد اتفاق رؤية مؤسسة كيميت وأهدافها السامية مع جهود الدولة لتعزيزالمعرفة والارتقاء بالعنصرالبشري وتحفيزالابتكار، كما أنها تدعم الخطوات الجادة التي تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطويرالبنية التحتية الرقمية، وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي؛ حيث تمثّل كل هذه الأهداف ركيزة أساسية لجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم جائحة كوفيد 19، والتي تعد بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد تدعمه إرادة حقيقية للمضي قدمًا لاستكمال هذه الجهود والنجاحات، والتي لم تكن لتتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كل الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع شركاء التنمية.