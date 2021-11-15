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تراجع الذهب لأقل مستوي من 5 أشهر

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تراجع الذهب لأقل مستوي من 5 أشهر تراجع الذهب لأقل مستوي من 5 أشهر

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هبطت الذهب، اليوم الاثنين، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي قام فيه المستثمرون الحذرون بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى استجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1858.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0444 بتوقيت جرينتش في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1859.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 24.97 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 في المائة إلى 1069.54 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2084.50 دولار للأوقية.

المصرى اليوم

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