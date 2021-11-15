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التضامن الاجتماعي : لدينا قاعدة بيانات لـ 34 مليون مواطن وندعم مشروعات ريادة الأعمال

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التضامن الاجتماعي : لدينا قاعدة بيانات لـ 34 مليون مواطن وندعم مشروعات ريادة الأعمال التضامن الاجتماعي : لدينا قاعدة بيانات لـ 34 مليون مواطن وندعم مشروعات ريادة الأعمال

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قال عاطف الشبراوي، خبير البنك الدولي بوزارة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال وانشطة الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات لنحو 34 مليون مواطن كما تستهدف مشروعات ريادة الأعمال المدرة للدخل من خلال الوصول إلي الفئات المستحقة للدعم لتعريفهم بالفرص الاقتصادية في امكان تواجدهم.

ولفت الشبراوي خلال اطلاق فاعليات اسبوع ريادة الاعمال ، أن الوزارة قامت بالدخول مع شراكات عديدة لتوفير اقامة مشروعات منزلية للاسر المنتجة والمرأة المعيلة ومكافحة الفقر والجوع، من خلال اقامة تجمعات لمنتجات الأسر مثل تربية الطيور وانتاج البيض وغيرها بما يهدف إلي دعم سلاسل الأمداد للسلع الغذائية الزراعية وهو ما ساهم في رفع قدرة الدولة في مواجهة أزمة نقص امدادات السلع الغذائية مع بداية ازمة كورنا حيث لم يحدث أي نقص مقارنة بدول العالم.

وخلال الجلسات استعرض الخبراء السياسات والأطر التشريعية الداعمة لمناخ ريادة الأعمال ومستقبل التعليم لدعم ريادة الأعمال في ظل التحديات العالمية بجانب استعراض النماذج وقصص ريادة الأعمال الناجحة والعديد من المناقشات حول التمويل والاتجاهات الجديدة لرواد الأعمال مثل الاستثمار في القطاع العقاري والقطاع الخدمي كالتعليم والصحة فضلا عن استعراض دور القطاع المالي المصرفي في دعم نمو ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصرى اليوم

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