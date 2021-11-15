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التخطيط : برامج الوزارة تستهدف نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب

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التخطيط : برامج الوزارة تستهدف نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب التخطيط : برامج الوزارة تستهدف نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب

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قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهداف البرنامج والمبادرة الجديدة التي تستهدفها وزارة التخطيط لنشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب بالعمل علي 3 محاور وهي توفير التعليم والتدريب والدعم الفني بجانب التمويل.

واشارت خليل خلال اطلاق فاعليات اسبوع ريادة الاعمال الي اهمية اطلاق برنامج للتعليم والتدريب مع الجامعة الأمريكية والألمانية بجانب مبادرة «مليون ريادى» لتحويل الأفكار إلى مشروعات مدروسة وتغير ثقافة الشباب اتجاه العمل الحر فضلا عن توفير قروض ميسرة ودعم فني واستشارات من خلال مؤسسات عالمية ومحلية متخصصة.
وخلال الجلسات استعرض الخبراء السياسات والأطر التشريعية الداعمة لمناخ ريادة الأعمال ومستقبل التعليم لدعم ريادة الأعمال في ظل التحديات العالمية بجانب استعراض النماذج وقصص ريادة الأعمال الناجحة والعديد من المناقشات حول التمويل والاتجاهات الجديدة لرواد الأعمال مثل الاستثمار في القطاع العقاري والقطاع الخدمي كالتعليم والصحة فضلا عن استعراض دور القطاع المالي المصرفي في دعم نمو ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصرى اليوم

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