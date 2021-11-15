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ابو العزم : تمويل المشروعات الصغيرة يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة

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ابو العزم : تمويل المشروعات الصغيرة يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ابو العزم : تمويل المشروعات الصغيرة يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة

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قال عمرو أبو العزم رئيس احدي شركات للتمويل متناهي الصغر، علي اهمية دعم ريادة الأعمال في وتوفير التمويل اللازمة لنمو قطاع المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمكين المرأة في الاقتصاد بما يهدف إلي توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

واضاف أبوالعزم، أن مشروعات رائدات الأعمال متناهية الصغر تستحوذ علي نحو 42% من محفظة تمويل القروض والتي تبدأ من 5 الاف جنيه الي 200 الف جنيه من خلال 100 فرع في 16 محافظة بالقاهرة والاسكندرية والصعيد والدلتا، مشيراً إلي أتاحة الحصول علي القروض اونلاين وبشروط ميسرة وبضمانات العميل فقط حيث يشترط أنه يكون المشروع قائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر إلي عامًا.

واشار خلال اطلاق فاعليات اسبوع ريادة الاعمال إلي استحداث خاصية الشات بوت والتي تعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي لتوفر علي العملاء الحصول علي التمويل والذي يتم من خلال ارسال الطلبات والرد علي الاستفسات وتحميل الأوراق المطلوبة بشكل الكتروني أو من خلال التوجه لأقرب فرع للشركة.

وأكد علي أهمية أن يتمتع رائد الأعمال بالتعامل المرن ويؤمن بالقطاع الذي يعمل فيه والقدرة علي التكيف مع الظروف والمتغيرات العديد التي تواجه تنفيذ المشروعات والتي دائما ما تحدث في المراحل الأولي من المشروعات، بالاضافة إلي التفاوض مع الطرف الثالث للبحث عن الشركاء للدخول في استثمارات متنوعة في قطاعات اخري لخلق تناغم واستدامة للنمو.

المصرى اليوم

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