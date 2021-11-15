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عبد السلام : كورونا عززت تقبل المجتمع للتعلم والتدريب الإلكتروني

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عبد السلام : كورونا عززت تقبل المجتمع للتعلم والتدريب الإلكتروني عبد السلام : كورونا عززت تقبل المجتمع للتعلم والتدريب الإلكتروني

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قال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن جائحة كورونا عززت من تقبل المجتمع للتعلم والتدريب الإلكتروني وغيرت ثقافة العالم للتحول من النمط التعليم العادي إلي التعليم الإلكتروني و الهجين، حيث فرضت الازمة تحدي للبشرية في العالم للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية واثرت علي مختلف مناحي الحياة ومنها التعليم.

واشار خلال اطلاق فاعليات اسبوع ريادة الاعمال أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، تعد أول جامعة رقمية ريادية وتقدم تجربة فريدة من نوعها في ادخال التكنولوجيا والتيسير علي الطلاب في اتاحة وتوفير فرص التعلم والتدريب فضلاً عن توفير اطار جديد للتفكير والعمل والتكيف مع مختلف المتغيرات الخارجية والعمل علي حل المشاكل التعليمية للفئات الأقل وصولًا إلي التعليم العادي في ظل محدودية الموارد.

وأكد عبدالسلام، أن الجامعة تهدف الي التحول إلي جامعات الجيل الرابع، من خلال الاهتمام بتدريس مناهج ريادة الأعمال وتطويرها وربطها بإحتياجات سوق العمل ومواكبة التقدم في مجال التعليم والتدريب علي مستوي العالم، لافتا إلي توفير الخدمات التعليمية والتدريب في 12 مركز للجامعه من اسكندرية إلي اسوان ومحافظات الصعيد بجانب الإنفتاح للتعاون مع العديد من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص.

المصرى اليوم

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