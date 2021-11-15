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السفارة الكندية دعم رائدات الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة

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السفارة الكندية دعم رائدات الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة السفارة الكندية دعم رائدات الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة

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قالت ايمان عمران المسئول عن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية بالقاهرة، الي التعاون المستمر والمثمر بين كندا ومصر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية والتنافسية وذلك من خلال توقيع العديد من الشراكات مع الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والمؤسسات العاملة بالقطاع، لافتا إلي أن السفارة الكندية تولي أهتماماً كبيراً بمشروع دعم رائدات الأعمال للمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة. جاء ذلك خلال اطلاق اعمال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

أكد الدكتور أشرف روفائيل المؤسس والشريك العام لشركة لرأسمال المخاطر، أهمية توافر 3 مقومات لتعزيز رغبة الشركات في الاستثمار في الشركات الناشئة أو التوسع والنمو سواء محلياً أو عالمياً وهي المنتج وتسويقه بجانب التمويل بما يسهم في توفير استدامة للنمو فضلاً عن البحث بإستمرار عن الشركاء المحتملين والذين يمتلكون نفس التوجه والرغبة والأهتمام بالقطاع.

واشار الي اهمية توفير الدعم والشراكة لإتاحة الموارد النقدية من ناحية وتقديم الموارد اللازمة لدعم العمليات مثل الخطط التسويقية الرقمية وخطط المبيعات وتصميم المنتجات التكنولوجية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تقديم خبرات نجاح الأعمال والاستمرارية وبحوث الأسواق وغيرها وذلك من خلال نموذج « بناة الشركات».

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