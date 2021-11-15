دولي المشروعات الصغيرة : تحويل افكار الشباب الي مشروعات حقيقية و توفير فرص عمل

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أكد المهندس أحمد عثمان رئيس اللجنة المنظمة والرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بواشنطن، أن تنظيم افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هذا العام والذي بدا امس ، يأتي في ظل ما تشهده مصر من زخم واهتمام رئاسي وحكومي غير مسبوق علي مستوي دعم ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعمل علي تحويل افكار الشباب إلي مشروعات حقيقية وتوفير وخلق فرص عمل وحياة كريمة لكافة الفئات الاجتماعية والمستهدفة لخطة الدولة للتنمية المستدامة والشمول المالي.

واضاف عثمان، أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم اتخذت العديد من الاصلاحات التشريعية واطلقت العديد من المبادرات الهامة التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال المواتية لنمو واستدامة المشروعات سواء من خلال توفير التمويل وبرامج التدريب والخدمات غير المالية فضلا عن دعم المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع للعمل علي نشر فكر العمل الحر بين الشباب وتمكين المرأة ودمج المؤسسات الصغيرة في منظومة الاقتصاد الرسمي.

واشار خلال فاعليات المؤتمر إلي دور الدولة في خلق كيانات ومؤسسات داعمة للقطاع مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجانب مشروعات حياة كريمة ومظلة الحماية الإجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي بجانب الدور التنموي لوزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة المحلية ومبادرات ومشروعات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر فكر ريادة الأعمال، فضلا عن الشركاء الدوليين، لافتا إلي أن دولة كندا والسفارة الكندية بالقاهرة من اكثر الشركاء الداعمين لمصر والمهتمين بقطاع المشروعات المتوسطة وريادة الأعمال من خلال دعم خلق وظائف لائقة للشباب والمراة.

وحول النصائح للشباب ورواد الأعمال شدد عثمان، علي أهمية ترجمة الشباب ورواد الأعمال لهذا الزخم واستغلال الأهتمام الحكومي بالتطلع إلي التوسع والنمو خارج مصر من خلال بناء شراكات جديدة لرواد الأعمال واستهداف اسواق جديدة والتحرك نحو الاستثمار في القارة الافريقية والعالم كله.

واعلن رئيس اللجنة المنظمة، إطلاق النسخة السابعة من قمة مصر الدولية لريادة الأعمال بمدينة الجونة خلال الفترة من ٢٠ الي ٢٢ ديسمبر المقبل، مضيفاً أن الاسبوع يتضمن نحو ٣٠٠ فعالية وورش عمل ولقاءات مع الخبراء ورواد الأعمال في مصر والعالم بالاضافة إلي مسابقة نواة لريادة الأعمال والتي تقام للعام السابع.