«القومي للحوكمة» يطلق «هي لمستقبل رقمي» لتدريب 2000 سيدة كمرحلة أولى

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أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي «هي لمستقبل رقمي» بالتعاون مع شركة CISCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي يعقد عبرمنصة زووم Zoom الإلكترونية، على مدار 12 يوم تدريبي منفصلة.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب 2000 سيدة كمرحلة أولى، بهدف تنمية وتعزيز قدرات هؤلاء السيدات لسد الفجوة الرقمية، وتنمية المعارف بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالي وتعميم المراعاة بين الجنسين.

وأكدت شريف في بيان للوزارة، الإثنين، حرص القيادة السياسية على تكافؤالفرص والعدالة بين الجنسين، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرات المقترحة من قِبَل وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة فيما يخص تمكين المرأة ووضعها في مراكز اتخاذ القرار.

وأوضحت أن المبادرة تأتي في إطارتعزيزدورالمرأة في التحول الرقمى ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز، موكدة أن المبادرة تتضمن دورات تدريبية في مهارات الحاسب الآلي العامة والمتقدمة، وكذلك دورات تدريبية في التكافؤ بين الجنسين والشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من التدريبات تحت رعاية شركة CiSCO، والتي تشمل محاضرة عن التواصل Get Connected، ومقدمة عن الأمن الإلكتروني -Introduction to Cyber security، بالإضافة إلى مجموعة برامج تدريبية تحت رعاية UNDP تشمل محاضرة عن تبني أهداف التنمية المستدامة في حياتنا، والوصول للشمول المالي، وتعميم مفهوم المساواة بين الجنسين.

حاضر في البرنامج التدريبي المهندس شريف الفخراني، مستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.