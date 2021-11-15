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وزير المالية: تكليف رئاسي بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تحفيزًا للاستثمار

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وزير المالية: تكليف رئاسي بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تحفيزًا للاستثمار وزير المالية: تكليف رئاسي بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تحفيزًا للاستثمار

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أكد الدكتور محمد معيط ، وزيرالمالية، الاثنين، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم في تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى ، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التى يجري تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير، عقب لقائه، الإثنين، بالسفيرالعماني بالقاهرة، الدكتورعبد الله الرحبى والوفد المرافق له: أتابع بنفسى جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية وديًا مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضمانًا لسرعة ودقة الإنجاز فى هذا الملف الحيوى والمؤثر فى تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب التى تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

وأضاف الوزير، أننا نجحنا فى اجتماع مشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلى شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبى فى إنهاء النزاع الضريبى حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها فى مصر والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.

وأشار الوزير إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى مشروعات «رقمنة الضرائب» وأن مجتمع الأعمال لاحظ تقدمًا ملحوظًا في كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأننا ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمي ببدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكترونى، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعى للاقتصاد المصري.

حضر اللقاء رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ورجل الأعمال العمانى الشيخ محمد البروانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البروانى «MBH»، وأسامة البروانى الرئيس التنفيذى لشركة «بتروجاز عمان»، وسالم البوسعيدى المستشار الاستراتيجى لمجموعة محمد البروانى و«بتروجاز عمان»، ومحمد القادرى الرئيس المالى لشركة «بتروجاز عمان»، وهدير هلال فرغانى شريك من مكتب المستشار القانونى «أوبن تشانس».

المصرى اليوم

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