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تراجع سعر الذهب اليوم، صباح الاثنين، 15 نوفمبر 2021، مع بداية عودة البورصة للعمل بعد الإجازة الاسبوعية، بسبب قوة الدولار واستقراره عند على مستوى منذ 16 شهر، مع ضعف الاقبال عليه بسبب انتظار العديد من المستثمرين لردود أفعال البنوك المركزية للتضخم ومدى استجابتها لذلك برفع الفائدة من عدمه .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، الاثنين، تراجعا طفيفا في استجابة للتراجع العالمى، ولكنه مازال تراجعا حذر وسط حالة من الضبابية في الأسواق العالمية وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 810 إلى 812 جنيها للجرام .

وكان سعر الذهب شهد قفزات كبيرة خلال الأسبوع الماضى وارتفاعات متتالية لمدة 7 أيام ليحقق أعلى ارتفاع أسبوعى منذ 6 شهور بعدما ارتفع سعر الذهب عالميًا 2.8% في نهاية الأسبوع.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح الإثنين، ما بين 926 إلى 928 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الإثنين، ما بين 810 إلى 812 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الاثنين، ما بين 693 إلى 695 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباح الإثنين، ما بين 6480 إلى 6496 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجع أسعار الذهب عالميا عقب عودة البورصة للعمل صباح اليوم بعد انتهاء الإجازة الاسبوعية مع استقرار الدولار عند أعلى مستوى له منذ 16 أشهر وسط ترقب المستثمرين الحذرين وتقييمه لمدة استجابة البنوك المركزية لأرقام التضخم، وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3%، إلى مستوى 1858.73 دولارا للأوقية وانخفض سعر الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر ديسمبر 0.5%، إلى مستوى 1859.30 دولار للأوقية ليرتراجع عن أعلى مستوى له في 6 شهور .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، مع بداية التداول عن أسعار إغلاق الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 822.08 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 939.51 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 704.64 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،857.65 $ .

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