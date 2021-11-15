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دوري الأبطال المجموعة (6): رونالدو يواصل التألق ومهرجان أهداف في سويسرا
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
دوري الأبطال المجموعة (5): أرقام قياسية جديدة لـ ليفاندوفسكي وبرشلونة في خطر
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
محمود الخطيب يدعو لضحايا بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري (فيديو)
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
مرتضى منصور يتحدث عن مصير باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد عودته (فيديو)
-
الأربعاء 24 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
«8000 طلقة في الدقيقة»..نموذج تيسلا معدل مع مكان للقهوة و بنادق آلية حقيقية (فيديو)
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
الخطيب يكشف حقيقة وعد حسام غالي برئاسة الأهلي
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
والد مروان محسن: نجلي تعرض لكسر في الكاحل
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
التغيّر المناخي والغذاء :هل تفقد مصر ثمار المانجو؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:00 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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