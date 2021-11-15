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ختام حملة الحصاد الصيفي لمكافحة القوارض والحشرات في العريش

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ختام حملة الحصاد الصيفي لمكافحة القوارض والحشرات في العريش ختام حملة الحصاد الصيفي لمكافحة القوارض والحشرات في العريش

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أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء عن انتهاء حملة الحصاد الصيفى لمكافحة القوارض والحشرات ناقلات الأمراض بالعريش، والتى نظمتها الوحدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الماضى واستمرت حتى يوم 14 نوفمبر الجارى تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وإدارة المتوطنة بمديرية الصحة وماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدنية العريش، وتحت إشراف المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وأشار رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الحملة استهدفت أحياء ومناطق العريش بعمليات الترصد الحشرى لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض وتطهير الأحياء والمناطق منها، وأنه تم ضمن فعاليات اليوم الأخير للحملة تغطية قرية السكاسكة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وأيضا تم تغطية مدرسة السكاسكة ومركز حضرى السكاسكة بالمبيدات اللازمة لمكافحة بعض الحشرات، وتم توزيع مبيدات على أهالي القرية وشرح طريقة الاستخدام، وذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش الذي ضم من أعضائه كل من :المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين: كمال السيد ومحمد شحاته، وعامل سعيد متولى، والسائقين: أحمد على ونافذ عبده مسلم.

المصرى اليوم

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