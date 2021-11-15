أخبار عاجلة

النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي -
مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور) -
الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع

Print
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب : صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أنه تلقى اتصالات لتدريب منتخب قبل تولي البرتغالي كارلوس كيروش، المهمة.

وقال كوبر في تصريحات تليفزيزنية: «لم يصلني عرض رسمي من اتحاد الكرة المصري، والأمر كان مجرد اتصالات»، موضحًا:«كان هناك عروض أيضا من بعض الأندية المصرية».

واشار إلى أنه واجه ظروف وصعوبات كبيرة خلال عمله مع الكونغو، مضيفا: «أتمنى صعودنا بجانب منتخب مصر للمونديال».

وأكمل :«رغم رحيلي لكن علاقتي طيبة بالجماهير المصرية»، مشيرًا إلى أنه سيمنح صوته لمحمد صلاح، في جائزة الأفضل في العالم.

وأوضح :«عصام الحضري، كان أحد أبرز اللاعبين الذين دربتهم وأتوقع نجاحه في تجربته كمدرب حراس للمنتخب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد