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أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أنه تلقى اتصالات لتدريب منتخب مصر قبل تولي البرتغالي كارلوس كيروش، المهمة.

وقال كوبر في تصريحات تليفزيزنية: «لم يصلني عرض رسمي من اتحاد الكرة المصري، والأمر كان مجرد اتصالات»، موضحًا:«كان هناك عروض أيضا من بعض الأندية المصرية».

واشار إلى أنه واجه ظروف وصعوبات كبيرة خلال عمله مع الكونغو، مضيفا: «أتمنى صعودنا بجانب منتخب مصر للمونديال».

وأكمل :«رغم رحيلي لكن علاقتي طيبة بالجماهير المصرية»، مشيرًا إلى أنه سيمنح صوته لمحمد صلاح، في جائزة الأفضل في العالم.

وأوضح :«عصام الحضري، كان أحد أبرز اللاعبين الذين دربتهم وأتوقع نجاحه في تجربته كمدرب حراس للمنتخب».