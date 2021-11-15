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«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

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«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 «زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

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اسمها الأصلى كاملا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ونعرفها اختصارا باسم منظمة اليونسكو بتجميع الحروف الإنجليزية الأولى في اسمها التفصيلى وقد تأسست «زى النهارده» فى15 نوفمبر 1945 ومقرها في باريس بفرنسا، وهى وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة وترأسها حاليا البلغارية إيرينا بوكوفا بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت في عام 2009 حيث تقدمت بفارق ٣ أصوات على المرشح العربى المصرى فاروق حسنى، حيث حصلت على 31 صوتاً، وهدف المنظمة الرئيسى هو المساهمة في إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة، وتتبع اليونسكو 193 دولة ولها أكثرمن 50مكتبا وعدة معاهد تدريسية حول العالم ولها خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافة والاتصالات والإعلام، وتدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقنى وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمى للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعى وحماية حقوق الإنسان، كانت المنظمة مثارا للجدل بشكل كبير على مر الزمن. خلال السبعينيات والثمانينيات اعتقدت الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أن المنظمة مستغلة من قبل الشيوعيين ودول العالم الثالث، لمهاجمة الغرب. تجتمع الهيئتان الإداريتان للمنظمة والمكونتان من المؤتمر العام والمجلس التنفيذى بشكل منتظم، للسهرعلى حسن سيرعمل المنظمة، ولوضع أولوياتها وتحديد أهداف الأمانة التي يرأسهاالمديرالعام،وتتألف الأمانة من موظفين دوليين مقيمين في باريس كما في المكاتب الستين التابعة للمنظمة والموزعة في كل أرجاء العالم.

المصرى اليوم

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