خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد توفيق السيد، الحكم الدولى السابق، منتخب بنين في حالة تقدمه باحتجاج ضد الكونغو الديمقراطية بسبب خطأ التغييرات فسيعتبر فائزا.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: «حكم المباراة أخطأ في مباراة الكونغو وبنين لأنه سمح للاعب بالمشاركة واللائحة الداخلية تنص على إجراء التبديلات على ثلاث فترات».

وأضاف: «ما حدث خطأ جسيم من طاقم التحكيم وسيحدث أزمة كبرى في تلك المباراة، وهذا الامر يتعلق باللوائح والقوانين واللاعب مشاركته خطأ، ومنتخب بنين له الحق في اعادة المباراة أو الحصول على الثلاث نقاط».