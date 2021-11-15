أخبار عاجلة

النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي -
مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور) -
الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك

Print
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف المهندس يحيي الكومي، رئيس المادي الإسماعيلي، عن تطورات جديدة بشأن بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي .

وكان رئيس الإسماعيلي أعلن في الأيام الماضية، عن عدم إذاعة مباراة الزمالكم، بسبب عدم حصول النادي على مستحقاته المتأخرة من الشركة الراعية.

وقال الكومي، في تصريحات تليفزيونية :«مجلس إدارة الإسماعيلى مع الدوله المصريه ومباراة الزمالك ستذاع وسيتوصل لحل مع الشركه الراعيه خلال أيام».

وأشار إلى أنه يتوقع نجاح الارجنتينى خوان براون المدير الفنى الجديد للإسماعيلي في مهمته الجديدة مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يتوقع الفوز على الزمالك والتوفيق سيكون حليف فريقه أمام النادي الابيض.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، الجمعة المقبل، على الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين السيد يطمأن كارتيرون فى معسكر الزمالك

حسين السيد يطمأن كارتيرون فى معسكر الزمالك

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإرهاق

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإرهاق

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها

بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها