الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك

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كشف المهندس يحيي الكومي، رئيس المادي الإسماعيلي، عن تطورات جديدة بشأن بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الزمالك.

وكان رئيس الإسماعيلي أعلن في الأيام الماضية، عن عدم إذاعة مباراة الزمالكم، بسبب عدم حصول النادي على مستحقاته المتأخرة من الشركة الراعية.

وقال الكومي، في تصريحات تليفزيونية :«مجلس إدارة الإسماعيلى مع الدوله المصريه ومباراة الزمالك ستذاع وسيتوصل لحل مع الشركه الراعيه خلال أيام».

وأشار إلى أنه يتوقع نجاح الارجنتينى خوان براون المدير الفنى الجديد للإسماعيلي في مهمته الجديدة مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يتوقع الفوز على الزمالك والتوفيق سيكون حليف فريقه أمام النادي الابيض.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، الجمعة المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.