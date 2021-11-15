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إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي

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إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي

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أشاد إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق ومدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري بآداء الجزائري في الآونة الأخيرة.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية: «الكرة الجزائرية تطورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، حيث ظهر محاربو الصحراء بشكل رائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية بمصـر، ونجحوا في حصد اللقب».

وأضاف: «المنتخب الجزائري هو الأفضل حالياً في القارة السمراء، وهو المرشح الأقوى للتأهل إلى المباراة الفاصلة حينما يواجه بوركينا فاسو مساء الثلاثاء».

المصرى اليوم

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