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«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس

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«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك «أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس

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قال سمير عثمان، المحلل التحكيمي، إن الفيديو المسرب لحارس ، محمد أبوجبل، مع حكم مباراة القمة 123 أمام الأهلي، محمد عادل، تؤكد استحقاق الحارس للبطاقة الحمراء.

محمد أبوجبل حارس المنتخبب الوطني وفريق الزمالك، يهاجم محمد عادل، حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 123 والذي فاز الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز 2021- 2022.

محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثناء اعتراضه على محمد عادل حكم مباراة القمة، بعد احتسابه لركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في القمة.

وقال أبوجبل خلال الفيديو المتداول: «عاوز تخلص الماتش كام، قولي عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك».

المصرى اليوم

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