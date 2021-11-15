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قال سمير عثمان، المحلل التحكيمي، إن الفيديو المسرب لحارس الزمالك، محمد أبوجبل، مع حكم مباراة القمة 123 أمام الأهلي، محمد عادل، تؤكد استحقاق الحارس للبطاقة الحمراء.