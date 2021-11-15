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أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير»

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أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير»

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واصلت المطرية أصالة حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وغنت أصالة أغنية مبقاش أنا، بمشاركة نجل ملحن الأغنية محمد ضياء الدين، وأشادت بموهبته الكبيرة.

وبعدها غنت أصالة نصري سامحتك كتير، لتختتم بها الحفل من ألحان محمد سلطان، ووجهت أصالة الشكر لجمهورها على حضوره، ولدار الأوبرا المصرية، وزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم، رئيس الأوبرا د مجدي صابر، والمايسترو مصطفي حلمي، شكرا لمصر ولكم جميعاً.

ومن المقرر أن تختتم حفلات المهرجان غدا الإثنين النجمة ماجدة الرومى بحفلاً بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى يتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة انحاء الوطن العربى .

المصرى اليوم

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