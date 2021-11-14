مغامرة محفوفة بالمخاطر.. هكذا يعبر سالكو طريق عقبة شريان بالليث

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السكان طالبوا مسؤولي "النقل" بالوقوف على معاناتهم اليومية بشكل عاجل

وثَّق مواطن بالفيديو معاناة سالكي طريق عقبة شريان شرقي محافظة الليث، وسط مطالبات بضرورة صيانتها، وإعادة تأهيلها أمام السكان، لافتًا إلى أنها تعتبر طريقًا مختصرًا بين مراكز المحافظة شرقًا للوصول إلى مكة المكرمة والطائف.

وبحسب مقطع الفيديو الذي خص به "سبق" فإن العقبة التي تربط بين مراكز شرق محافظة الليث مرورًا بيلملم، ووصولاً إلى مكة المكرمة والطائف، تفتقر للصيانة والسفلتة، وهي بمنزلة الطريق المختصر والبديل لسكان تلك المراكز والقرى عن طريق الساحل الدولي.

وأشار المواطنون إلى أن عقبة شريان يعبرها بشكل يومي سكان الفروخية واللصفة التابعة لمركز جدم شرقي الليث، ويعانون أشد المعاناة من العبور المحفوف بالمخاطر.

وطالب السكان المسؤولين في وزارة النقل بضرورة الوقوف على معاناتهم اليومية بشكل عاجل.