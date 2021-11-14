أخبار عاجلة

تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية -
وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر -
مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء -
إلهام شاهين تنعى سهير البابلي : حققت المعادلة الصعبة في تقديم الكوميديا -
«آثار عين شمس» ترفع درجات الاستعداد لانطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول -
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. "مهرجان الرياض للألعاب" يحتضن الأطفال بشخصياتهم المفضلة

Print
يعرض فعاليات استثنائية وعددًا من المسرحيات المرتبطة بأذهانهم ورغباتهم

بالصور ..

واصل "مهرجان الرياض للألعاب" تقديم فعالياته الاستثنائية في كرنفال عالمي، تغلب عليه سمات الاكتشاف واللعب والتسوق، بحضور لافت من العائلات والأطفال الذين وجدوا شغفهم بالفعاليات التي جعلتهم على موعد مع شخصياتهم التلفزيونية المفضلة.

ويتميز المهرجان بعرض عدد من المسرحيات المرتبطة بأذهان الأطفال ورغباتهم، منها: مسرحية النمر الوردي، ومسرحية أنيميشن مشيع، ومسرحية السنافر، ومسرحية سونيك، ومسرحية عزوز وجود، ومسرحية بلبي الغنائية، وعدد من العروض المسرحية المتنوعة.

ويمثل المهرجان واحدة من فعاليات منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، ويأتي ضمن أبرز الأحداث في تاريخ صناعة الألعاب بالمنطقة؛ إذ يجمع تحت سقف واحد كبريات شركات الألعاب العالمية، وأصبح جزءًا من دعائم الترفيه المحلي، وضمن أدواته لجعل في صدارة خيارات المهتمين بالألعاب وصناعاتها.

ويستمد "مهرجان الرياض للألعاب" أهميته من احتوائه على أبرز الأنشطة الترفيهية، وجمعها في مكان واحد على مدار 10 أيام متواصلة، تستمر ما بين 12 - 21 نوفمبر الحالي، ويتمكن فيها الأفراد والعائلات والأطفال من الاكتشاف والتسوق واللعب، بحضور 19 اسمًا تجاريًّا عالميًّا، ستطلق ألعابًا جديدة للمرة الأولى، إضافة إلى عدد من العلامات التجارية الأخرى.

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية

الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية

السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية ترحب بالاتفاق السوداني

السعودية ترحب بالاتفاق السوداني