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أول تعليق من على تأهل والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

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أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال أول تعليق من على تأهل والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

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أعرب الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني السابق لمنتخب والكونغو الديمقراطية الحالي، عن سعادته البالغة بتأهل منتخب الكونغو، إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى قطر 2022.

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو، إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقال كوبر، في تصريحات تليفزيونية :«سعيد بتأهل منتخبي مصر والكونغو إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم».

وأضاف :«لدي ذكريات جميله مع الشعب المصري، وسعيد بالفترة التي قضيتها في مصر والنجاحات التي حققتها مع الفراعنة..وأحاو حاليصا على التأقلم في الأجواء في الكونغو، ولكنها تبقى مصر (في القلب)».

وأشار إلى أنه لا يتمنى مواجهة مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، مؤكدًا أنه سيلعب للفوز في كل الأحوال.

المصرى اليوم

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