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أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر والكونغو الديمقراطية الحالي، عن سعادته البالغة بتأهل منتخب الكونغو، إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو، إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقال كوبر، في تصريحات تليفزيونية :«سعيد بتأهل منتخبي مصر والكونغو إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم».

وأضاف :«لدي ذكريات جميله مع الشعب المصري، وسعيد بالفترة التي قضيتها في مصر والنجاحات التي حققتها مع الفراعنة..وأحاو حاليصا على التأقلم في الأجواء في الكونغو، ولكنها تبقى مصر (في القلب)».

وأشار إلى أنه لا يتمنى مواجهة مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، مؤكدًا أنه سيلعب للفوز في كل الأحوال.