من قلب لشبونة.. صربيا تصنع الحلم وتُرسل البرتغال إلى الملحق

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تمكن منتخب صربيا من تحقيق الفوز على مضيفه البرتغال بهدفين مقابل هدف، في لقاء مثير، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب ريناتو سانشيز، وجاء هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 33 بأقدام اللاعب دوشان تاديتش، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 90+1 برأسية من اللاعب ألكساندر ميتروفيتش.

وبهذا الفوز يعد منتخب صربيا إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، فيما يذهب منتخب البرتغال لخوض منافسات الملحق.