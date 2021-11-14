أخبار عاجلة

تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية -
وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر -
مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء -
إلهام شاهين تنعى سهير البابلي : حققت المعادلة الصعبة في تقديم الكوميديا -
«آثار عين شمس» ترفع درجات الاستعداد لانطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول -
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأميرة اليابانية السابقة ماكو وزوجها يبدآن حياة جديدة في أمريكا

Print
الأميرة اليابانية السابقة ماكو وزوجها يبدآن حياة جديدة في أمريكا الأميرة اليابانية السابقة ماكو وزوجها يبدآن حياة جديدة في أمريكا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت الأميرة اليابانية السابقة ماكو، ابنة شقيق الإمبراطور، البلاد اليوم الأحد مع زوجها قبل أن يصلا إلى مدينة نيويورك الأمريكية ليبدآ حياة جديدة في الولايات المتحدة.

وتنازلت ماكو الشهر الماضي عن لقبها للزواج من كي كومورو، الذي نشأت بينهما قصة حب عندما كانا يدرسان بالجامعة.

ومرّ الزوجان وكلاهما يبلغ من العمر 30 عاما أمام الصحفيين المنتظرين في مطار هانيدا الدولي بطوكيو قبل ركوب طائرة تابعة لشركة (إيه.إن.إيه) متجهة إلى نيويورك.

ووقف المهنئون لتوديع الزوجين بينما بدأت الطائرة في التحرك.

وبعد وصولهما إلى مطار جي.إف.كيه الدولي بنيويورك، التُقطت للأميرة صور وهو ترتدي معطفا أخضر وتضع كمامة بيضاء بينما كان يجري تحميل الأمتعة في مركبة.
شهدت قصة زواجهما اهتماما كبيرا في اليابان. وجرى تشخيص إصابة ماكو باضطراب ما بعد الصدمة هذا العام بعد أن تخلل خطوبتها فضيحة مالية وتدقيق إعلامي مكثف.

وبعد الزفاف، حصلت ماكو، وهي ابنة ولي العهد الأمير أكيشينو على جواز سفرها الأول حتى تتمكن من مرافقة كي إلى نيويورك حيث يعمل في مكتب محاماة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر

نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر

ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية

ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية

وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر

وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء