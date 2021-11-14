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واشنطن تطالب كوبا برفع الحظر على التظاهر وتتوعدها بإجراءات إضافية

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واشنطن تطالب كوبا برفع الحظر على التظاهر وتتوعدها بإجراءات إضافية واشنطن تطالب كوبا برفع الحظر على التظاهر وتتوعدها بإجراءات إضافية

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حضّت الولايات المتحدة السلطات الكوبية، اليوم الأحد، على رفع الحظر المفروض على التظاهر قبيل تظاهرة متوقعة ضد .

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان قبيل المسيرات المقررة الاثنين: «ندعو الحكومة الكوبية لاحترام حقوق الكوبيين، عبر السماح لهم بالتجمع بشكل سلمي واستخدام أصواتهم من دون خوف من رد الحكومة أو العنف، وإبقاء خطوط الإنترنت والاتصالات مفتوحة من أجل التبادل الحر للمعلومات».

وأشار بلينكن إلى أن السلطات الكوبية تلجأ إلى «أساليب الترهيب» ضد المواطنين الذين أعربوا عن رغبتهم في تنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة يوم 15 نوفمبر.


وأضاف: «ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات التي تدعم الشعب الكوبي وتساهم في تقديم النظام الكوبي إلى العدالة بسبب القمع وانتهاكات حقوق الإنسان».

المصرى اليوم

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