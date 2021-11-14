مياه المنيا : رفع كفاءة المحطات

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اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بفريق العمل بقطاع المشروعات بالشركة، حيث ناقش الاجتماع أعمال مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (تطوير الريف المصري«حياة كريمة») التي تشمل مراكز «العدوة- مغاغة- أبوقرقاص- ملوي- دير مواس). وشدد رئيس الشركة على سرعة إنجاز كافة الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة قبل 30/6/2022.



أكد السعيد خلال الاجتماع على سرعة رفع كفاءة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي طبقا للاحتياجات وجدول الأولويات وأن هناك تكليفات من الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ونوه إلى ضرورة متابعة كافة أعمال الإحلال والتجديد والتنفيذ طبقا للمواصفات المطلوبة وإسناد الأعمال للشركات المتخصصة في المجال المطلوب وضرورة المتابعة المستمرة وعمل تقرير دوري بنسب الإنجاز.



فيما يخص المعدات الموردة للمحطات شدد على ضرورة وجود كتالوج أصلي لكل معدة وعمل اختبارات للمعدات بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وبحضور مهندسي الشركة وذلك قبل الاستلام من المصنع وقبل توريدها للموقع. واختتم الاجتماع بتقديم الشكر لفريق العمل بقطاع المشروعات، مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية للنهوض بالشركة لتحقيق رسالتها«كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن».