محافظ أسوان يشيد بجهود مؤسسات المجتمع المدنى في مساعدة متضرري السيول

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة من مؤسسات المجتمع المدنى والتي سارعت لتقديم يد العون والمساعدة للأسر المضارة من تداعيات موجه الطقس السيئ والسيول التي اجتاحت بعض المناطق بمدينة أسوان ومدن المحافظة الأخرى مساء الجمعة الماضية، الذي توازى مع الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لاحتواء تداعيات السيول داخل القرى والمناطق السكنية والشوارع، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى التلاحم بين قوى المجتمع الأسوانى لدعم ورعاية الأسر البسيطة والأكثر احتياجاً في المناطق البعيدة والنائية بما يساهم في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة أحمد حمدى بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بتوزيع البطاطين والحصائر على حوالى 60 أسرة بمنطقة الشلال، ليعقب ذلك توزيع كميات أخرى على الأسر المضارة بعزبة الحدود بمنطقة كيما، وبالتوازى مع ذلك جارى التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات المختلفة للأسر المتضررة وترميم المنازل للتخفيف عن كاهل البسطاء على الوجه الأكمل.