أخبار عاجلة

تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية -
وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر -
مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء -
إلهام شاهين تنعى سهير البابلي : حققت المعادلة الصعبة في تقديم الكوميديا -
«آثار عين شمس» ترفع درجات الاستعداد لانطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول -
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ أسوان يشيد بجهود مؤسسات المجتمع المدنى في مساعدة متضرري السيول

Print
محافظ أسوان يشيد بجهود مؤسسات المجتمع المدنى في مساعدة متضرري السيول محافظ أسوان يشيد بجهود مؤسسات المجتمع المدنى في مساعدة متضرري السيول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة من مؤسسات المجتمع المدنى والتي سارعت لتقديم يد العون والمساعدة للأسر المضارة من تداعيات موجه الطقس السيئ والسيول التي اجتاحت بعض المناطق بمدينة أسوان ومدن المحافظة الأخرى مساء الجمعة الماضية، الذي توازى مع الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لاحتواء تداعيات السيول داخل القرى والمناطق السكنية والشوارع، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى التلاحم بين قوى المجتمع الأسوانى لدعم ورعاية الأسر البسيطة والأكثر احتياجاً في المناطق البعيدة والنائية بما يساهم في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة أحمد حمدى بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بتوزيع البطاطين والحصائر على حوالى 60 أسرة بمنطقة الشلال، ليعقب ذلك توزيع كميات أخرى على الأسر المضارة بعزبة الحدود بمنطقة كيما، وبالتوازى مع ذلك جارى التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات المختلفة للأسر المتضررة وترميم المنازل للتخفيف عن كاهل البسطاء على الوجه الأكمل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر

نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر

ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية

ثقافة قنا تناقش حقوق الطفل الدولية

وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر

وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي «سالب واحد» بالهناجر

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء