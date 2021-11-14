البابا تواضروس: ربنا يبارك في محمد صلاح.. وأتابع أخباره دائمًا

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قال البابا تواضروس الثاني، إنه مُحب لكرة القدم، معقباً: «بتابع النجم محمد صلاح وأخباره بشكل دائم»، مشيراً إلى أنه شاب مصري نشأ في قرية مثل باقي القرى التي بها العديد من المهارات والبطولات، معقباً: «الشاطر اللي يكتشفهم».

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال حوار خاص مع «إكسترا نيوز»، قائلاً: «محمد صلاح شجع نفسه وعلم نفسه جيداً، وشارك في الدوري الإنجليزي، وشارك في العديد من الأحداث».

وتابع البابا: «سمعته لما تحدث عن قضية تغيير المناخ عندما تقابل مع الأمير في إنجلترا».

وأردف تواضروس الثاني: «شوفت المباراة الأخيرة التي سحل فيها 3 أهداف.. الحقيقة هو لاعب ماهر ومبهر.. ربنا يباركله في رجليه، سواء اليمين أو الشمال، هو بيستخدمهم استخدام مبهر».